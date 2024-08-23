Συνεχίζεται η ερευνά για το λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής που βρήκε τραγικό θάνατο ένας 19χρονος.

Με δικό του πραγματογνώμονα έκανε σήμερα αυτοψία στον χώρο, ο πατέρας του νεαρού, ζητώντας δικαίωση για την οικογένεια και λέγοντας ότι «η αμέλεια έφερε το θάνατο».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο πατέρας του 19χρονου με 2 δικηγόρους του και τεχνικό σύμβουλο βρέθηκαν στους χώρους του λούνα παρκ και είδαν ξανά από κοντά το μηχάνημα κάνοντας τη δική τους αυτοψία όπως είχε πει ήδη από χθες ο πατέρας ότι θα γίνει. Όπως μεταδίδει ο Χρήστος Χατζημίσης συγκινητική ήταν ωστόσο η στιγμή όταν ανάμεσα σε σίδερα και λαμαρίνες ο πατέρας βρήκε την παντόφλα που φορούσε ο 19χρονος Γιάννης εκείνο το βράδυ. Λύγισε εκείνη την ώρα ο πατέρας. Πήρε την παντόφλα, την έπλυνε και την έβαλε στο αυτοκίνητο. Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε ότι ήταν από τα αγαπημένα του υποδήματα τα συγκεκριμένα.

Ο πραγματογνώμονας του πατέρα κατέγραψε αναλυτικά την κατάσταση των μηχανημάτων ώστε να δοθούν περισσότερα στοιχεία στη δημοσιότητα και να προχωρήσει η διαδικασία επίρριψης ευθυνών.

Νωρίτερα, ο πατέρας του νεαρού πήγε στο δικαστικό Μέγαρο της Χαλκιδικής στον Πολύγηρο προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Κασσάνδρας με τους δικηγόρους του προκειμένου να ενημερωθούν για τη μέχρι τώρα διαδικασία.

Χθες, ο πατέρας του άτυχου 19χρονου, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις και αφού πέρασε διαχωριστική κορδέλα στο σημείο, είδε από κοντά το μοιραίο παιχνίδι διαπιστώνοντας και ο ίδιος την άθλια κατάσταση των μηχανημάτων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Χατζημίση, ο τεχνικός σύμβουλος δήλωσε στον ΣΚΑΙ πως αυτό που είδε είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, κάνοντας λόγο για σάπια αντικείμενα, κατασκευές άκρως επικίνδυνες που δεν έγιναν επικίνδυνες χθες - όπως είπε - αλλά ήταν εδώ και καιρό και όπως τόνισε καμία Αρχή και κανένας φορέας δεν έπρεπε να δώσει πιστοποίηση για αυτά τα μηχανήματα.

Σημειώνεται ότι η έρευνα του πραγματογνώμονα που ορίστηκε από την αστυνομία ολοκληρώθηκε προχθές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η υπόθεση της Δημάρχου η οποία έχει κληθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση κεντρικής Μακεδονίας να δώσει γραπτές εξηγήσεις αυτές τις ημέρες και στη συνέχεια πιθανότητα να κληθεί για απολογία.

Τι ζητά η οικογένεια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Χατζημίση, η οικογένεια θα ζητήσει από τις Αρχές να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Έχουν εικόνα για το τι έχει συμβεί και αναμένεται να καταθέσουν πως πρόκειται για κακοσυντηρημένα μηχανήματα ενώ θα καταθέσουν αίτημα για τις προδιαγραφές του μηχανήματος διότι δοκιμάστηκε στα 60 κιλά, ενώ τα 2 παιδιά της οικογένειας που ανέβηκαν πάνω εκείνο το μοιραίο βράδυ ήταν 180 κιλά. Επίσης, θα ζητήσουν να ανοίξει η βεντάλια των κατηγορουμένων που είναι στο κάδρο.

Σοκάρει η άθλια κατάσταση των παιχνιδιών στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής - Φωτογραφίες ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ

Φωτογραφίες- ντοκουμέντα καταδεικνύουν την πολύ κακή κατάσταση και την ελλιπή συντήρηση των μηχανημάτων και ειδικότερα του παιχνιδιού πάνω στο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο ο 19χρονος Γιάννης, στο Λούνα Παρκ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Βίδες που λείπουν, σκουριασμένα εξαρτήματα, μεγάλες φθορές, σαπισμένα σίδερα και λαμαρίνες αποτυπώνουν ξεκάθαρα πως οι κατασκευές στην πραγματικότητα είναι έτοιμες να καταρρεύσουν.

Χωρίς άδεια, χωρίς έλεγχο

Υπενθυμίζεται πως το λούνα παρκ στο Πευκοχώρι λειτουργούσε χωρίς άδεια και χωρίς έλεγχο σχεδόν όλο το περσινό καλοκαίρι, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα σχετικά έγγραφα που εξασφάλισε και φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Πέρυσι το Λούνα Παρκ ζήτησε άδεια προσωρινής λειτουργίας την 1η Ιουνίου, η οποία και δόθηκε εν τέλει από τον Δήμο στις 22 Αυγούστου.

Στο μεταξύ ο έλεγχος που όφειλε να κάνει εταιρεία που πιστοποιεί την αρτιότητα των μηχανημάτων είχε γίνει στις 4/8 του 2023.

Στις 11/8 δε, υπάρχει η θετική γνωμοδότηση της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας, για τη λειτουργία των παιχνιδιών.

Ειδικά για το μοιραίο παιχνίδι, «Crazy Dance» στο οποίο και έχασε τη ζωή του ο 19χρονος, ο Δήμος Κασσάνδρας είχε βεβαιώσει πέρυσι, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό έγγραφο, πως ήταν σε καλή κατάσταση και μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

[gallery]

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.