Υπό έλεγχο η φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής αβγών Τσακίρης στη Θεσσαλονίκη 

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα

UPDATE: 15:51
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Τώρα Θεσσαλονίκη
