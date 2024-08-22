Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. August 22, 2024

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο #Θεσσαλονίκηhttps://t.co/FQ2VXdur4q — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2024

Πηγή: skai.gr

