Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2024
Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο #Θεσσαλονίκηhttps://t.co/FQ2VXdur4q— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2024
Πηγή: skai.gr
