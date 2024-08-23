Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Σάββατο 24 Αυγούστου 2024, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες λόγω και των ενισχυμένων ανέμων.

Συγκεκριμένα στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλή) βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, τα Κύθηρα, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και η Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

