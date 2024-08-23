Εισαγγελική έρευνα στα Ιωάννινα για τις ζημιές από τις πλημμύρες  

Εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε στα Ιωάννινα για τις πλημμύρες της περασμένης Κυριακής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων με αφορμή τις πλημμύρες και τις ζημιές στα Ιωάννινα μετά τη νεροποντή, ζήτησε από την Αστυνομία την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθούν η αιτία και οι πιθανές ευθύνες.

Σύμφωνα με το Epiruspost, παράλληλα ζητείται από την Εισαγγελική Αρχή πραγματογνωμοσύνη από μηχανικούς και εξειδικευμένους τεχνικούς ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση των έργων υποδομής και των φρεατίων.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα της Κυριακής είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ακόμη και κεντρικές οδικές αρτηρίες όπως η Μακαρίου ενώ σπίτια στο Βοτανικό βρέθηκαν κάτω από τα νερά.

Αποτέλεσμα ήταν οι Δημοτικές Ενότητες Ιωαννίνων και Περάματος να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα –μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου- ώστε να δοθούν αποζημιώσεις σε όσους επλήγησαν και να αποκατασταθούν ζημιές που προκλήθηκαν.

Τι δήλωσε ο δήμαρχος Ιωαννίνων

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας, όπως μεταδίδει το Epiruspost, ανέφερε ότι ο μηχανισμός του δήμου προφανώς δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται από ακραίες συνθήκες και γι’ αυτό διεκδικεί μόνιμες προσλήψεις στην πολιτική προστασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλογα φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται πιο συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στο δήμο υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε ειδικότητες όπως οι χειριστές μηχανημάτων με αποτέλεσμα μηχανήματα τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται ουσιαστικά παροπλισμένα.

Αναφορικά με την κατάσταση των φρεατίων, ο κ. Μπέγκας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχαν βουλωμένα φρεάτια, αλλά τα φερτά υλικά και τα φύλλα που έπεσαν εξαιτίας της σφοδρότητας του φαινομένου, έφραξαν τις σχάρες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αποφευχθεί.

Ωστόσο, καταλήγοντας, τόνισε ότι η επανεξέταση τόσο της φέρουσας ικανότητας των δικτύων ομβρίων όσο και των διαστάσεων αλλά και του πλήθους των φρεατίων και των σχαρών είναι δύο τεχνικά δεδομένα που χρήζουν επανεξέτασης.

