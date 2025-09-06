Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στο Αρχοντικό Λακωνίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρχοντικό, του δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. 

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Λακωνία Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark