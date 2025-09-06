Φωτιά στο Αρχοντικό Λακωνίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρχοντικό, του δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

