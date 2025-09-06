Μετρό Θεσσαλονίκης: Λήξη συναγερμού στους σταθμούς «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία»

Κανονικά διεξάγονται πλέον, σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, τα δρομολόγια του μετρό, στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» λόγω απειλής.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν δύο σακούλες, που κίνησαν υποψίες, αλλά μετά την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως περιείχαν σπρέι για γκράφιτι.

Ο «συναγερμός» έληξε και οι δύο σταθμοί που νωρίτερα είχαν κλείσει τέθηκαν και πάλι σε λειτουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.