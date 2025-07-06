Φωτιά στις Κοκκινάδες Αργολίδας

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Κοκκινάδες Αργολίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

