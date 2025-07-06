Βαρύ πένθος για τον Νίκο Κοκλώνη – Πέθανε ο πατέρας του

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Νίκος Κοκλώνης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του. Ο παρουσιαστής έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από τα social media. Ο Νίκος Κοκλώνης γνωστοποίησε το συμβάν, τα ξημερώματα της Κυριακής, 6 Ιουλίου 2025, μέσα από μια ανάρτησή του σε μορφή story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες, αποχαιρετά τον πατέρα του γράφοντας: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για την αγάπη σου, την παρουσία σου, την ησυχία που ένιωθα όταν ήσουν κοντά».

Πηγή: skai.gr

