Σε σειρά ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες πάνω από 753 αλλοδαποί σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, αλλά και σε παράκτιες περιοχές του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή η μεγαλύτερη επιχείρηση καταγράφηκε 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, όπου 430 άτομα που επέβαιναν σε υπερφορτωμένο αλιευτικό περισυνελέγησαν με τη συνεργασία περιπολικού του Λιμενικού και δεξαμενόπλοιου με σημαία Παναμά. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, 67 πρόσφυγες/μετανάστες εντοπίστηκαν 30 ν.μ. νότια της Γαύδου από φορτηγό πλοίο με σημαία Marshall Islands και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Σε ξεχωριστό συμβάν, 20 ακόμη άτομα διασώθηκαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στο ομώνυμο νησί.

Επιπλέον, 73 αλλοδαποί διασώθηκαν 32 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων, με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου με σημαία Πορτογαλίας, και υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (άνεμοι 3 μποφόρ), οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο τοπικό λιμάνι.

Εντοπισμοί και στη στεριά

Την ίδια στιγμή, δύο νέες αποβιβάσεις καταγράφηκαν σε παραθαλάσσιες περιοχές του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης. Συγκεκριμένα 96 πρόσφυγες εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα και 67 άτομα στην περιοχή Λέντας.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία πρώτης υποδοχής, όπου τους παρασχέθηκε φροντίδα και καταγραφή.

