Βόλος: Τη Δευτέρα δικάζεται στο Αυτόφωρο ο δημοσιογράφος που φέρεται να εκβίαζε τη Ζέττα Μακρή

Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα, Κυριακή 6 Ιουλίου 2025, με εντολή της Εισαγγελέως, ιδιοκτήτης ενημερωτικής ιστοσελίδας στον Βόλο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για εκβίαση της βουλευτού Μαγνησίας, Ζέττας Μακρή.

Η σύλληψή του έγινε χθες -Σάββατο- σε καφετέρια της πόλης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, στο πλαίσιο καταγγελίας από τη βουλευτή. Η δίκη έχει οριστεί για αύριο, Δευτέρα, στις 12:00, ενώ η βουλευτής θα παραστεί ως μάρτυρας κατηγορίας.

Η κυρία Μακρή δεχόταν το τελευταίο διάστημα έντονες πιέσεις από τον δημοσιογράφο του Βόλου, που είναι γνωστός και από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά πάνελ, ο οποίος φέρεται να της ζητούσε το ποσό των αρχικά 15.000 και στη συνέχεια «κατέβηκε» στα 10.000 ευρώ, προκειμένου να σταματήσει να δημοσιεύει αρνητικά σχόλια και κείμενα σε βάρος της στο μέσο που διαχειρίζεται.

Η Ζέττα Μακρή μιλώντας στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί», στον ΣΚΑΪ, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Επειδή είμαστε πολύ μικρή περιοχή και γνωριζόμαστε με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και είχα καλή σχέση, ταλαντεύτηκα μέχρι να το κάνω. Περίμενα κάποια κίνηση από την πλευρά του ότι δεν θα το συνεχίσει. Τουλάχιστον δεν θα απαιτήσει τα χρήματα», είπε η κυρία Μακρή. «Η διαπραγμάτευση κράτησε από τη δική μου πλευρά. Μέχρι να πάρω την απόφαση και να προχωρήσω. Χρειάστηκαν 3 μήνες, ίσως και παραπάνω. Εκείνος ήταν σε αναμονή μέχρι να μαζέψω τα χρήματα», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

