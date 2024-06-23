Δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα αντιμετωπίζουν οι 13 συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή το βράδυ στην Ύδρα.

Τα 13 άτομα που οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στα δικαστήρια Πειραιά, είναι το πλήρωμα της θαλαμηγού που είχε νοικιαστεί από τουρίστες. Από τη θαλαμηγό φέρεται να εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα, τα οποία ενδέχεται να προκάλεσαν τη φωτιά στο νησί του Αργοσαρωνικού.

Οι 13 του πληρώματος της θαλαμηγού θα απολογηθούν την Τετάρτη.

Τη θαλαμηγό είχαν νοικιάσει τουρίστες από το Καζακστάν, που πραγματοποιούσαν διακοπές στην Ελλάδα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι 13 του πληρώματος συνελήφθησαν το Σάββατο από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, του Πυροσβεστικού Σώματος, που ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για την υπόθεση έχουν συλλεχθεί από το λιμεναρχείο Ύδρας όλα τα στοιχεία των σκαφών που βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή με περιπολία από πλωτό του λιμενικού, καθώς καπετάνιος σκάφους από παρακείμενο όρμο φέρεται να έχει καταγγείλει ότι στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έπεσαν πυροτεχνήματα από κάποιο σκάφος.

Ο ίδιος έχει δώσει αναλυτική κατάθεση στην Πυροσβεστική, που αναμένεται να παίξει κομβικό ρόλο και στη συνέχεια της υπόθεσης.

Την προσωρινή κατάσχεση του σκάφους από όπου «έπεσαν» τα πυροτεχνήματα στην Ύδρα προκαλώντας την πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή του νησιού, ζήτησαν οι εισαγγελικές αρχές.

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι η διαδικασία κατάσχεσης της θαλαμηγού η οποία αυτή την στιγμή βρίσκεται κάτω από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Συνελήφθησαν σήμερα, 22 Ιουνίου 2024, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), του Πυροσβεστικού Σώματος, δεκατρείς (13) ημεδαποί, ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιών σε δασική έκταση, στην περιοχή Μπίστι, στο νησί της. Ύδρας, τις βραδινές ώρες, χθες, 21 Ιουνίου 2024.

Οι προαναφερόμενοι θα οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

