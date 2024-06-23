Επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη, με έναν εκ των εμπλεκομένων να επιτίθεται και να τραυματίζει αστυνομικό.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη μεταξύ 10 αλλοδαπών στη συμβολή των οδών των οδών Κυψέλης και Ζακύνθου και σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας από το Καμερούν τραυμάτισε αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ειδικότερα, ο αστυνομικός μαζί με έναν συνάδελφό του κλήθηκαν να επέμβουν στο περιστατικό. Όταν οι αλλοδαποί αντιλήφθηκαν το περιπολικό, τράπηκαν σε φυγή εκτός του άνδρα από το Καμερούν, ο οποίος αρχικά κλώτσησε την πόρτα του περιπολικού και στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν ο άνδρας της ΕΛΑΣ προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, ο αλλοδαπός τον κλώτσησε και τον έριξε στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

Ο άνδρας συνελήφθη για απείθεια, αντίσταση, σωματικές βλάβες και φθορά δημοσίου υλικού και τον προσήγαγαν στο ΑΤ. Κυψέλης. Ο άνδρας από το Καμερούν, ακόμη και μετά τη σύλληψή του, κατάφερε να προκαλέσει ζημιές στο περιπολικό και συνέχισε να αντιστέκεται και στο Τμήμα στο οποίο μεταφέρθηκε.

Πηγή: skai.gr

