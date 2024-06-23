Στη σύλληψη ενός 33χρονου Πακιστανού για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και αντίσταση κατά των Αρχών προχώρησαν χθες αστυνομικοί στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδού Μέρλα στους Αγίους Αναργύρους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 9 χθες το βράδυ, επιβάτες αστικού λεωφορείου ειδοποίησαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι ο 33χρονος προχώρησε μέσα στο λεωφορείο σε άσεμνες χειρονομίες εις βάρος μιας 17χρονης.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα και συνέλαβαν τον 33χρονο, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Αγίων Αναργύρων.

