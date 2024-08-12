Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Τερψιθέα Άνω Γλυφάδας - Δείτε βίντεο

Το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν κάποιες εκατοντάδες μέτρα από την κατοικημένη περιοχή

UPDATE: 21:56
Φωτιά στην Τερψιθέα Άνω Γλυφάδας

Νέο μέτωπο φωτιάς, αυτή τη φορά στην περιοχή Τερψιθέα, στην Άνω Γλυφάδα, ξέσπασε το απόγευμα στην Αττική.

Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα, κοντά σε δασική έκταση και σε απόσταση κάποιων εκατοντάδων μέτρων από την κατοικημένη περιοχή.

Λίγο πριν τις 10 το βράδυ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ σε δασική έκταση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τενέδου και Αγ. Νεκταρίου στην Τερψιθέα Γλυφάδας.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς. 

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

