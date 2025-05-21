Τα προτεινόμενα πρόσωπα για τις θέσεις του προέδρου του Δ.Σ. της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και του υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), εισηγήθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.

Στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αξιολογήθηκε η πρόταση για τον διορισμό του Χρήστου Καραδήμα στη θέση του προέδρου της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», ενώ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η πρόταση για την τοποθέτηση του Αλέξανδρου Καρύδη, στη θέση του Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων της ΥΠΑ.

Κατά τις εισηγήσεις του στις δύο Επιτροπές, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι και οι δύο υποψήφιοι προκρίθηκαν κατόπιν ανοιχτής, διαφανούς και αξιοκρατικής διαδικασίας, η οποία πιστοποιεί αυξημένα εχέγγυα αμεροληψίας.

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα:

Χρήστος Καραδήμας

Ο Χρήστος Καραδήμας, μέχρι πρόσφατα, κατείχε τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της «Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε.» και του Γενικού Διευθυντή Λειτουργίας στην εταιρεία Λειτουργίας της Ολυμπίας Οδού A.E.. Έχει εργαστεί ως συγκοινωνιολόγος μηχανικός σε εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων και η Αττικό Μετρό.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με ειδίκευση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Επιπλέον, κατέχει μεταπτυχιακό MSc στη Διαχείριση Έργων Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλέξανδρος Καρύδης

Ο Αλέξανδρος Καρύδης είναι αεροναυπηγός με 25ετη διεθνή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των αερομεταφορών. Ειδικευμένος στη Διαπραγμάτευση, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, τη Διαχείριση Επιχειρήσεων και την ανάπτυξη πολυεθνικών επιχειρήσεων στο χώρο το αερομεταφορών.

Κατέχει πτυχίο Αεροναυπηγού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και MSc στη Διοίκηση και Οργάνωση Αεροπορικών εταιρειών και Αεροδρομίων, από το Πανεπιστήμιο του Κράνφιλντ της Μεγάλης Βρετανίας.

