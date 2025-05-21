Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν άλλα 3 κρούσματα στρεπτόκοκκου στο νηπιαγωγείο της 5χρονης

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης ο αιφνίδιος θάνατος ενός 5χρονου κοριτσιού, το οποίο υπέκυψε σε σηπτική καταπληξία με ταχύτατη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στο νηπιαγωγείο που πήγαινε το άτυχο παιδί, στη δυτική Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκαν τρία ακόμα περιστατικά με θετικά δείγματα σε στρεπτόκοκκο. Τα παιδιά που νοσούν παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα, σύμφωνα με το thestival.gr.

Ήδη από χθες, πραγματοποιήθηκε απολύμανση στους χώρους του νηπιαγωγείου, ενώ σήμερα αρκετοί γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Αύριο, η δομή θα παραμείνει κλειστή, ενώ από το πρωί αναμένεται να βρεθεί εκεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων (strep test) σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Όπως περιέγραψε ο πατέρας του παιδιού, η 5χρονη δεν εμφάνιζε ανησυχητικά συμπτώματα την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Κυριακή ανέβασε πυρετό, στον οποίο ανταποκρίθηκαν με τη χορήγηση αντιπυρετικού. Ωστόσο, τη Δευτέρα τα ξημερώματα, οι γονείς παρατήρησαν πως το παιδί είχε αλλάξει χρώμα στο πρόσωπο και ήταν μελανιασμένο.

Αμέσως μετέφεραν τη μικρή σε ιδιωτική κλινική της πόλης, όπου οι γιατροί διενήργησαν αιματολογικές εξετάσεις και διαπίστωσαν λοίμωξη από στρεπτόκοκκο. Δυστυχώς, η πορεία της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν τα κατάφερε.

