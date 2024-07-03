Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Αμυγδαλιά Λάρισας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε, πιθανόν από κεραυνό, γύρω στις 19:45.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο δυσχεραίνοντας την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

