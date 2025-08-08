Λογαριασμός
Σε ύφεση η φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Φωτιά

Σε ύφεση είναι η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

