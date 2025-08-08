Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο καπετάνιος του φέρι μποτ, «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε την Τρίτη στη βραχονησίδα Γλάρος, για να δώσει εξηγήσεις για το πώς έγινε το ατύχημα.

Ο πλοίαρχος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κόλλησαν τα πηδάλια και πως δεν είδε την ξέρα. Ωστόσο, χτες, ο νηογνώμονας απέρριψε τους ισχυρισμούς του πως η προσάραξη οφείλεται σε μηχανικό πρόβλημα, διαπιστώνοντας πως δεν υπάρχει κάποια βλάβη.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, και υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας ανέφερε στον ΣΚΑΪ τα εξής: «Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι. Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

Ρυμουλκήθηκε το πλοίο

Παράλληλα χθες, έγινε και η αποκόλληση του πλοίου από τη βραχονησίδα και το βράδυ ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι στα Νέα Στύρα.

Το πλοίο βρίσκεται σε ειδικό σημείο στο λιμάνι, όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο, καθώς τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξή του.

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι των Νέων Στύρων, με τη συνδρομή ενός πλωτού λιμενικού σκάφους, δύο ρυμουλκών και ενός αντιρρυπαντικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Αγωγές και μηνύσεις από τους επιβάτες

Την ίδια ώρα, οι επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν από το περιστατικό ετοιμάζουν ομαδικές αγωγές και μηνύσεις. Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, ανέφερε στην ΕΡΤ: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

