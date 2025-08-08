Η Τουρκία επιμένει και απειλεί για το καλώδιο

Της Δώρας Αντωνίου

Δύσκολο περιβάλλον διαμορφώνεται για την προοπτική επανάληψης των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, μετά τις χθεσινές προειδοποιητικές βολές από την πλευρά της Άγκυρας.

Με αφορμή την τουρκική παρέμβαση στα ανοιχτά της Κύπρου, που αφορά τις εργασίες πόντισης ενός άλλου καλωδίου, οπτικών ινών αυτήν τη φορά, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας φρόντισαν να καταστήσουν σαφές ότι δεν έχει ατονήσει το ενδιαφέρον τους για το έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης, ούτε έχουν αρθεί οι ενστάσεις τους.

Οι χθεσινές εξελίξεις αποκτούν πρόσθετη σημασία καθώς από ελληνικής πλευράς επαναλαμβάνεται, σε όλους τους τόνους, ότι το έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης θα προχωρήσει στην ώρα του, ενώ από ορισμένες πλευρές αφήνεται να εννοηθεί ότι ο χρόνος επανέναρξης των εργασιών πλησιάζει.

Τα αντανακλαστικά της Άγκυρας αυτήν τη φορά ενεργοποίησε η κίνηση του υπό σημαία Γιβραλτάρ πλοίου S/V Fugro Gauss, το οποίο κινήθηκε έπειτα από NAVTEX που εξέδωσαν οι αρχές της Κύπρου για να πραγματοποιήσει εργασίες για το καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο θα συνδέσει το Ισραήλ με τη Γαλλία, ενώ ανάλογη διαδρομή ακολουθεί και ένα δεύτερο καλώδιο οπτικών ινών, με τελικό προορισμό την Ιταλία.

Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν αντι-NAVTEX και στην περιοχή έπλευσε φρεγάτα του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, καθώς η Άγκυρα υποστηρίζει ότι το ερευνητικό πλοίο κινήθηκε εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Οι εξελίξεις συνοδεύτηκαν από δηλώσεις πηγών του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, που υποστήριξαν ότι «διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση, αποτρέποντας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, και δεν επιτρέπουμε δραστηριότητες ή έργα (όπως το έργο Διασύνδεσης Great Sea Interconnector) που αγνοούν τη χώρα μας».

Με τον τρόπο που κινήθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Άγκυρα κατέστησε σαφές ότι διεκδικεί ρόλο και λόγο σε όλες τις διαδικασίες και τα έργα διασύνδεσης που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή και προβάλει τις αξιώσεις και τις θέσεις της για τις ζώνες αρμοδιότητάς της, προκειμένου επί του πεδίου να διαμορφώσει τα δεδομένα.

Είναι, επίσης, σημαντικό ότι δεν διαφοροποιεί τη στάση της ακόμα και αν πρόκειται για έργα υπερτοπικής σημασίας, που δεν αφορούν στενά την περιοχή. Το συγκεκριμένο έργο πόντισης οπτικών ινών αφορά επί της ουσίας τη σύνδεση της Σαουδικής Αραβίας με την Ευρώπη.

Οι χθεσινές εξελίξεις προκαλούν πρόσθετο προβληματισμό σε μια ούτως ή άλλως ευαίσθητη συγκυρία για το έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Η ελληνική πλευρά έχει αποδώσει την καθυστέρηση αυτήν τη στιγμή και στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν ορισμένες παράμετροι που αφορούν τον επιμερισμό του κόστους.

Πρόσφατα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ότι «Το έργο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα γίνει. Θα προχωρήσει την κατάλληλη στιγμή και θα ολοκληρωθεί», ενώ φρόντισε να προσθέσει ότι «η όδευση ενός καλωδίου δεν απαιτεί την έγκριση κανενός παράκτιου κράτους. Δεν μπορεί η Τουρκία από τη μία να επιζητά καλές σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά να θέλει να μπλοκάρει ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος».



