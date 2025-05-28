Αθώος πρώην δήμαρχος της Έδεσσας – Είχε κατηγορηθεί για απιστία

Αθώος κρίθηκε από το δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης πρώην δήμαρχος της Έδεσσας, που κατηγορείτο για απιστία, πράξη η οποία συνδεόταν με έλλειμμα άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του δήμου, κατά το διάστημα της διοίκησής του, την περίοδο 2001 έως 2010. Με την ίδια απόφαση αθωώθηκε η τότε προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, τα δύο παραπάνω πρόσωπα είχαν καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών, ο καθένας, έπειτα από προηγούμενη αθωωτική απόφαση που όμως αναιρέθηκε, για τυπικούς λόγους, από τον Άρειο Πάγο. Για την ίδια υπόθεση είχε κατηγορηθεί και ο ταμίας του δήμου που στο μεταξύ έχει αποβιώσει.

Όπως και στις προηγούμενες δίκες έτσι και τώρα, ο πρώην δήμαρχος και η υπάλληλος αρνήθηκαν την κατηγορία, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό περί έλλειψης δόλου, ενώ ανέφεραν ότι ο δήμος από το 2002 είχε προσλάβει ορκωτούς λογιστές που ουδέποτε έκαναν λόγο για πραγματικό έλλειμμα και ζημιά στα οικονομικά του δήμου.

Πηγή: skai.gr

