Αθώος πρώην δήμαρχος της Έδεσσας – Είχε κατηγορηθεί για απιστία

Αθώος κρίθηκε από το δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης πρώην δήμαρχος της Έδεσσας, που κατηγορείτο για απιστία, πράξη η οποία συνδεόταν με έλλειμμα άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του δήμου, κατά το διάστημα της διοίκησής του, την περίοδο 2001 έως 2010. Με την ίδια απόφαση αθωώθηκε η τότε προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου.
Σύμφωνα με το ertnews.gr, τα δύο παραπάνω πρόσωπα είχαν καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών, ο καθένας, έπειτα από προηγούμενη αθωωτική απόφαση που όμως αναιρέθηκε, για τυπικούς λόγους, από τον Άρειο Πάγο. Για την ίδια υπόθεση είχε κατηγορηθεί και ο ταμίας του δήμου που στο μεταξύ έχει αποβιώσει.
Όπως και στις προηγούμενες δίκες έτσι και τώρα, ο πρώην δήμαρχος και η υπάλληλος αρνήθηκαν την κατηγορία, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό περί έλλειψης δόλου, ενώ ανέφεραν ότι ο δήμος από το 2002 είχε προσλάβει ορκωτούς λογιστές που ουδέποτε έκαναν λόγο για πραγματικό έλλειμμα και ζημιά στα οικονομικά του δήμου.
- Διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος με τις εικονικές συνταγογραφήσεις στον ΕΟΠΥΥ: « Έχει πάρει δύο, βάλε τέσσερα»
- Άμπου Ντάμπι: Ελεύθερη με εγγύηση και όρους η PR που κατηγορείται για ταξιδιωτικές απάτες
- Ζάκυνθος: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας της 69χρονης συμβολαιογράφου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.