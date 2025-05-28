Του Μάκη Συνοδινού

Απάτη εκατομμυρίων με «μαϊμού» συνταγογραφήσεις και συνολική οικονομική ζημία να ξεπερνά το ποσό των 1.200.000 ευρώ είχαν στήσει τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει συλλάβει επτά ενώ εμπλέκονται και άλλοι.

Αρχηγοί του κυκλώματος φέρονται να είναι δύο ιδιοκτήτες φαρμακείου και μέλη, ένας ιατρός παθολόγος, ένας υπάλληλος φαρμακείου, ένας γενικός ιατρός που δραστηριοποιούνταν στις περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας και κάθε μέλος της είχε συγκεκριμένο ρόλο και καθήκοντα.

Το skai.gr φέρνει στη δημοσιότητα τους διαλόγους «φωτιά» μεταξύ των μελών της οργάνωσης που από τον Iούλιο του 2017 - σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους - είχαν ρημάξει τον οργανισμό.

Αρχηγός-φαρμακοποιός Έλα λαμόγιο

Μέλος-υπάλληλος Λαμόγιο

Αρχηγός-φαρμακοποιός (ακατάληπτη φράση) λαμόγιο

Μέλος-υπάλληλος Παίρνω και την Μ… και δεν απαντούσε

Αρχηγός-φαρμακοποιός Η Μ.. όχι όχι γιατί πριν τα έλεγα ήμουν με τη Γ…μίλησα και με τη Μ... εγώ τώρα μόλις μπήκα σπίτι. Η Μ… είναι ακόμη στο ραντεβού για αυτό δεν σου απάντησε.. για πες

Μέλος-υπάλληλος Α ωραία εντάξει, απλά ήρθαν τα BIOFERN.. να τα κλείσω του …….(γιατρού μέλους) ; Είναι όλα μερική εκτέλεσης

Αρχηγός-φαρμακοποιός Κάτσε είναι μερική; Δηλαδή είναι από τις προηγούμενες σειρές μας

Μέλος-υπάλληλος Είναι από τις προηγούμενες συνταγές από αυτές που…

Αρχηγός-φαρμακοποιός Κάτσε να το συζητήσουμε δε δε δε κατάλαβα άστο

Μέλος-υπάλληλος Να μην τις σκίσω ακόμα;

Αρχηγός-φαρμακοποιός Όχι όχι όχι περίμενε περίμενε εντάξει θα μιλήσουμε από κοντά εντάξει;

Μέλος-υπάλληλος Γιατί είναι ένα πακέτο (ακατάληπτο)

Αρχηγός-φαρμακοποιός Οοο με περιμένεις εμένα θα πάω (ακατάληπτο), εγώ Χ… τώρα μπήκα μέσα να καταλάβεις

Μέλος-υπάλληλος Εντάξει παιδί μου άντε θα το συζητήσουμε

Αρχηγός-φαρμακοποιός Θα κοιμηθώ λιγάκι, θα πάω γυμναστήριο, θα έρθω κατά τις 7 και το συζητάμε μην αγχώνεσαι

Μέλος-υπάλληλος Εντάξει έγινε Κ… μου

Σε άλλο διάλογο μεταξύ φαρμακοποιού και μέλους γιατρού αναφέρεται χαρακτηριστικά :



Μέλος-γιατρός Έλα Π…

Φαρμακοποιός Γεια σου γιατρέ.

Μέλος-γιατρός Τι κάνεις;

Φαρμακοποιός Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλά. Που είσαι; Που σε βρίσκω;

Μέλος-γιατρός Στο ιατρείο

Φαρμακοποιός Στο ιατρείο. Να σου δώσω λίγο αυτά τα πράγματα να μας μαζέψεις το, του ..;

Μέλος-γιατρός Ναι, ναι , α ρε συ πρέπει να τους γράψω, με πήρε το παιδί κιόλας

Φαρμακοποιός Καλώς, άμα είναι, εεε έχει πάρει το AUGMENTIN των 50,

Μέλος-γιατρός Ναι

Φαρμακοποιός Βάλε πέντε

Μέλος-γιατρός Ναι

Φαρμακοποιός AZAMPIN των 45

Μέλος-γιατρός Βάλε δύο

Φαρμακοποιός Ναι

Μέλος-γιατρός ZΥLAPOUR των 100 βάλε δύο.

Φαρμακοποιός ANAFRANIL των 25, έχει πάρει δύο, βάλε τέσσερα.

Μέλος-γιατρός Ναι

Φαρμακοποιός DIAMICRON των 60, έχει πάρει δύο, βάλε τέσσερα.

Μέλος-γιατρός Δεν πάει το DIAMICRON, είναι ένα το μήνα, οπότε δύο θα μπούνε

Φαρμακοποιός Ωραία

Μέλος-γιατρός Δεν πάει στην δίνει δηλαδή (ακατάληπτο)

Φαρμακοποιός ONGLYZA έχει πάρει ένα, βάλε ακόμα ένα

Μέλος-γιατρός Δύο πάνε και αυτά, δύο ναι για δίμηνη.

Φαρμακοποιός Το AUGMENTIN στο είπα;

Μέλος-γιατρός Ναι μου το είπες, οκ.

Φαρμακοποιός Βάλε ταινίες άμα μπορείς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι κατηγορούμενοι προέβαιναν μέσω των ιατρών – μελών του κυκλώματος στη συστηματική έκδοση ψευδών συνταγογραφήσεων σε Α.Μ.Κ.Α. κυρίως προσώπων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι να μην είναι σε θέση να διαπιστώσουν την ψευδή συνταγογράφηση.

