Φωτιά στην Ηλεία: Ζημιές στο σπίτι του Τζόρτζεβιτς στα Χανάκια

Σοβαρές ζημιές υπέστη από το πύρινο μέτωπο στην Ηλεία, το σπίτι του Πρέντραγκ Τζόρτζεβις, στα Χανάκια, τόπο καταγωγής της συζύγου του.

Όπως αναφέρει το patris news, παραθέτοντας σχετικό φωτογραφικό υλικό, φλόγες από το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από το Αλποχώρι, μπήκαν μέσα στο οικόπεδο που βρίσκεται η οικία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, προκαλώντας φθορές εντός και εκτός της κατοικίας.

