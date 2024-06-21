Έρχεται η τελική έγκριση της Βουλής για 20 μαχητικά F-35 στην Ελλάδα

Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται η Βουλή να δώσει την τελική έγκριση προκειμένου η Ελλάδα να «κλειδώσει» τα F-35.

Η χώρα μας θα αποκτήσει, σε πρώτη φάση, 20 μαχητικά έναντι 3.5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στο κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται επιπρόσθετες παροχές όπως οι υποδομές, η εκπαίδευση κτλπ.

Τα πρώτα αεροπλάνα πρόκειται να αποδοθούν στην Ελλάδα το 2028 θα παραμείνουν όμως στην Αμερική μέχρι το 2030 προκειμένου οι πιλότοι αλλά και οι τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας να εκπαιδευτούν καταλλήλως.

Πηγή: skai.gr

