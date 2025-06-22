Φωτιά στην Ιεράπετρα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λιβάδια, στην Ιεράπετρα της Κρήτης.
Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ το 112 έστειλε μήνυμα για ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 22, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ιεράπετρα #Κρήτη
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
Πηγή: skai.gr
