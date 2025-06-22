Φωτιά στην Ιεράπετρα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λιβάδια, στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ το 112 έστειλε μήνυμα για ετοιμότητα.

