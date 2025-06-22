Λογαριασμός
Φωτιά στην Ιεράπετρα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα -Η φωτιά καίει αγροτική έκταση

Φωτιά στην Κρήτη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λιβάδια, στην Ιεράπετρα της Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ το 112 έστειλε μήνυμα για ετοιμότητα. 

