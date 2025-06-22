Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή της Υλίκης, κοντά στη Θήβα, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ και της Περιφέρειας Στερεάς. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη τύπου PZL, τα οποία απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Λαμίας, πραγματοποιώντας τις πρώτες ρίψεις.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ενεργό μέτωπο της φωτιάς εκτείνεται σε μήκος περίπου 200 μέτρων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

