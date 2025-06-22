Δύο πύρινα μέτωπα στη Χίο: Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις περιοχών

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στη Χίο, με το 112 να στέλνει δύο προειδοποιήσεις στους κατοίκους για εκκένωση.

Μέσω του 112 εστάλη μήνυμα σε κατοίκους των περιοχών Άγιος Παντελεήμονας και Καστρομηνά Χίου προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές και να κατευθυνθούν προς την πόλη της Χίου.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Παντελεήμονας και Καστρομηνά απομακρυνθείτε προς την πόλη της Χίου».

Προηγήθηκαν άλλα δύο μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο προειδοποιητικό ενώ το δεύτερο για απομάκρυνση από τις περιοχές Παρυφές, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια Χίου.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παρυφές Γιαλούρικα - Παναγία Βοήθεια απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της Χίου», αναφέρει μήνυμα του 112.

Στη Χίο ξέσπασε και δεύτερο μέτωπο φωτιάς. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Μακάριος Βροντάδου προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς την παραλία Βροντάδων λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άγιος Μακάριος Βροντάδων απομακρυνθείτε προς την παραλία Βροντάδων».

Πηγή: skai.gr

