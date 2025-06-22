Σοκ στη Λαμία: Σκοτώθηκε σε τροχαίο αντιδήμαρχος της πόλης - Βαριά τραυματισμένη η σύζυγός του

Τραγωδία τα ξημερώματα της Κυριακής στον νέο περιφερειακό του Προφήτη Ηλία, στη Λαμία, με θανατηφόρο τροχαίο σε μία από τις στροφές λίγο πριν την έξοδο προς νοσοκομείο, γύρω στις 5:40' το πρωί.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, μία Mercedes που οδηγούσε 34χρονος και κινούνταν με κατεύθυνση προς ΚΕΥΠ, έχασε τον έλεγχο στη στροφή και έπεσε με σφοδρότητα στο λευκό Renault, το οποίο κινείτο κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας του από την αντίθετη κατεύθυνση.

Το λευκό Renault οδηγούσε η σύζυγός του αντιδημάρχου, Γιώτα Κουμπάρου, ενώ ο Κώστας Σταυρογιάννης καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Από τη μοιραία σύγκρουση, ανασύρθηκε νεκρός ο 64χρονος αντιδήμαρχος και σοβαρά τραυματισμένη η 54χρονη σύζυγός του, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο 34χρονος οδηγός της Mercedes.

Πίσω από το αυτοκίνητου του αντιδημάρχου ακολουθούσε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Κυρίτσης που μαζί με άλλους διερχόμενους οδηγούς σταμάτησε να βοηθήσει.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν και να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας, στα πληρώματα της αστυνομίας που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ήταν και ο αδερφός του Αντιδημάρχου Λαμιέων, ο Δημήτρης Σταυρογιάννης, που εκτελούσε εκείνη την ώρα χρέη Αξιωματικού Υπηρεσίας στην Τροχαία Λαμίας!

Στο Νοσοκομείο εκτός από τον κ. Κυρίτση έσπευσε αμέσως και ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου που δεν μπορούσε να πιστέψει το κακό που είχε συμβεί.

«Πριν από λίγο ήμασταν μαζί. Γελούσαμε αστειευόμασταν. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Δήμος μας πενθεί. Ο Κώστας ήταν ένας άνθρωπος που το όνομά του έχει ταυτιστεί με το Δήμο Λαμιέων. Η σκέψη μας και η αγωνία μας τώρα είναι στην οικογένειά του και πρωτίστως στην αγαπημένη του σύζυγο Γιώτα» μπόρεσε να πει στο LamiaReport πραγματικά συγκλονισμένος ο Δήμαρχος Λαμιέων, ο οποίος μάλιστα έκανε και εξετάσεις στα επείγοντα του νοσοκομείου, αφού δεν αισθανόταν καλά μετά το τραγικό συμβάν.

Πηγή: skai.gr

