Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα σε δασική έκταση, στην Αγία Παρασκευή Πετρωτού Αχαΐας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ηςΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή Πετρωτού Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ηςΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 29, 2024

Έχουν ζητηθεί ενισχύσεις από την Ηλεία ενώ στο σημείο μεταβαίνει και ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Σύμφωνα με το TheBest.gr, sτο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά και την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

