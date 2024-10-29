Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα - Ζήτησαν ενισχύσεις από Ηλεία

Για την κατάσβεση επιχειρούν 2 αεροσκάφη - Έχουν ζητηθεί ενισχύσεις από την Ηλεία ενώ στο σημείο μεταβαίνει και ισχυρή πυροσβεστική δύναμη από την Πάτρα

φωτιά αεροπλανο

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα σε δασική έκταση, στην Αγία Παρασκευή Πετρωτού Αχαΐας. 

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ηςΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Έχουν ζητηθεί ενισχύσεις από την Ηλεία ενώ στο σημείο μεταβαίνει και ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.

Σύμφωνα με το TheBest.gr, sτο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά και την προηγούμενη εβδομάδα.

