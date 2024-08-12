Φωτιά στην Αττική: Τέσσερα κράτη-μέλη της ΕΕ στην κατάσβεση

Τέσσερα κράτη-μέλη της ΕΕ συνδράμουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Αττική, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ανέφερε στο ΑΜΠΕ, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα διαχείρισης κρίσεων, Μπάλας Ουιβάρι.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών.

«Ήδη το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Επιτροπής έχει βοηθήσει στην κινητοποίηση τόσο πυροσβεστικών αεροπλάνων όσο και ομάδων εδάφους για την Ελλάδα από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω του Μηχανισμού», σημείωσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Συγκεκριμένα η βοήθεια αυτή αφορά:

Δύο canadair από την Ιταλία, μέρος της rescEU.

Ένα ελικόπτερο από τη Γαλλία, μέρος της rescEU.

Μια επίγεια πυροσβεστική ομάδα από την Τσεχία και μια από τη Ρουμανία.

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Επιτροπής παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και βρίσκεται σε ετοιμότητα να παράσχει περαιτέρω βοήθεια, σημείωσε, τέλος, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

