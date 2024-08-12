Πυρκαγιά στην Αττική: Σε Πεντέλη, Βριλήσσια, Διόνυσο και Αφίδνες τα κυριότερα μέτωπα

Παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στη Βορειανατολική Αττική με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τους εθελοντές να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα διάσπαρτα πύρινα μέτωπα εν μέσω σφοδρών ανεμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, τα μέτωπα που απασχολούν περισσότερο και έχουν επικεντρωθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις είναι στο Νταού Πεντέλης, στην Παλαιά και τη Νέα Πεντέλη, στον Διόνυσο, στα Βριλήσσια αλλά και στις Αφίδνες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το μέτωπο στις Αφίδνες πηγαίνει καλύτερα ενώ ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα του μετώπου που κατευθυνόταν προς Μαραθώνα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα δόθηκε εντολή μέσω του 112 για την εκκένωση του Διονύσου και της περιοχής Καλέτζι στο Μαραθώνα, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στην προληπτική εκκένωση του νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ».

Παράλληλα σύμφωνα με ανάρτηση του meteo.gr στο Facebook, η πυρκαγιά «επεκτάθηκε μόλις και στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείον Αθηνών, στον Λόφο Κουφού στην Πεντέλη, απειλώντας σημαντικές εγκαταστάσεις, τεχνολογίες, κόπους και προσπάθειες ερευνητικές χρόνων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.