Υψηλό δάσος ήταν το περίπου 10% της έκτασης που κάηκε

Υψηλό δάσος ήταν το περίπου 10% της έκτασης που έκαψε η μεγάλη φωτιά, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή του Βαρνάβα και έφτασε μέχρι το Πάτημα Βριλησσίων και το Πάτημα Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ευκρίνειας που υλοποίησε το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών ΕΠαΔαΠ/ Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Laboratory of Forest Management and Remote Sensing του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), με το οποίο η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Hellenic Ministry of Environment and Energy έχει αναπτύξει συνεργασία, προκύπτει:

Από τη συνολικά καείσα έκταση, ποσοστό περίπου 10% συνιστούσε υψηλό δάσος με δενδρώδη βλάστηση, ενώ οι υπόλοιπες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις αποτελούνταν από χαμηλή, θαμνώδη δασική βλάστηση και βραχώδη-πετρώδη εδάφη με φρυγανώδη και χορτολιβαδική βλάστηση. Στο ως άνω ποσοστό περιλαμβάνεται και η φυσική αναγέννηση (διαφορετικού σταδίου εξέλιξής της) από προηγούμενες καείσες εκτάσεις.

