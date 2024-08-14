Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη 20 Αυγούστου έλαβαν από την εισαγγελία της Σύρου οι 11 επιβάτες που συνελήφθησαν από το λιμενικό σώμα μετά το χθεσινό έντονο επεισόδιο που προηγήθηκε μεταξύ τους στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "super exrpess", που εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό τη Ραφήνα.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα τα 11 άτομα, μεταξύ των οποίων 8 είναι Ρομά και 3 ημεδαποί, αφέθησαν προσωρινά ελεύθεροι και θα πρέπει να παρουσιαστούν στην εισαγγελία της Σύρου την Τρίτη στις μία το μεσημέρι παρουσία δικηγόρων και μαρτύρων.

Οι 11 κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 292 του ποινικού κώδικα που αφορά την παρακώλυση συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διαπληκτισμός μεταξύ τους φέρεται να ξεκίνησε από μία παρατήρηση ότι κάποιοι από τους επιβάτες δημιουργούν πολύ φασαρία.

Μέλη του πληρώματος επενέβησαν χθες για να ηρεμήσουν την κατάσταση, ενώ ο καπετάνιος του πλοίου έκρινε ότι λόγω της έντασης η κατάσταση κρίνεται επισφαλής με αποτελέσμα το "super exrpess" να επιστρέψει στο λιμάνι της Τήνου.

Tο πλοίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από Θήρα-Ιο-Πάρο-Μύκονο-Τήνο-Ραφήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

