Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο

Φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσουν οι επιβάτες.

Το λεωφορείο βρισκόταν στο ρεύμα προς ανατολικά, κοντά στο κόμβο της Νεάπολης. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και μετέβη στο σημείο, αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει, γιατί η φωτιά είχε σβήσει.

Νωρίτερα, η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές στην κυκλοφορία ,καθώς υπήρχαν λάδια στο οδόστρωμα, ωστόσο η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

