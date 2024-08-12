Μάχη με τις φλόγες για δεύτερη νύχτα δίνουν πάνω από 700 πυροσβέστες και δασοκομάντος στη βορειοανατολική Αττική, οι κάτοικοι της οποίας δοκιμάζοντας για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια. Το πύρινο μέτωπο, άλλοτε ως ενιαίο και άλλοτε ως διάσπαρτες εστίες, εκτείνεται από τον Μαραθώνα και τις Αφίδνες, κοντά στην Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, έως τα Άνω Βριλήσσια και τον Γέρακα.

Η εικόνα στο σύνολο της πύρινης περιμέτρου είναι βελτιωμένη, ωστόσο παραμένουν τρία μεγάλα μέτωπα σε εξέλιξη, τα οποία εξελίσσονται σε κατοικημένες περιοχές, ή κοντά σε αυτές. Πρόκειται για την περιοχή της Πεντέλης (Νέα Πεντέλη και Νταού Πεντέλης), τον Γέρακα, όπου ξέσπασε μέτωπο στη Ραπεντώσα και στα Άνω Βριλήσσια, όπου οι φλόγες έφτασαν στην κορυφογραμμή της Πεντέλης, περνώντας ακόμη και μέσα από τον περίμετρο του Αστεροσκοπείου. Στην προσπάθεια κατάσβεσης στο σημείο, τραυματίστηκε ελαφρά πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 251 ΓΝΑ.

Εστίες υπάρχουν και στον Μαραθώνα, δίπλα στη λίμνη και στο Άνω Σούλι, όπου σημειώθηκε αναζωπύρωση.

Δείτε εικόνα από τη NASA:

Οι εκατοντάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος δίνουν τιτάνια μάχη να κρατηθεί η φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές και να μην κατέβει πιο χαμηλά, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η κατάσταση θα βγει παντελώς εκτός ελέγχου.

Ένα μεγάλο πρόβλημα στο οποίο οι πυροσβέστες καλούνται να βρουν λύσεις, είναι οι μικρές διάσπαρτες εστίες σε μία τόσο μεγάλη περίμετρο του μετώπου, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε νέες μεγάλες εστίες λόγω των ανέμων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι στην περιοχή της Αττικής θα εξασθενήσουν στη διάρκεια της νύχτας, από το πρωί ωστόσο θα ενισχυθούν εκ νέου έως και στα έξι μποφόρ. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από την Τρίτη το βράδυ, ενώ την Τετάρτη θα κυμανθούν στα 2-3 μποφόρ. Από την Πέμπτη αναμένουμε εκ νέου ενίσχυση των ανέμων.

Πάνω από 30 μηνύματα για εκκένωση περιοχών

Την εκκένωση της περιοχής Βρανάς στον Μαραθώνα αφορούσε το τελευταίο μήνυμα από το 112 που εστάλη τη Δευτέρα. Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Γιώργος Τσίρκας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για τη συγκεκριμένη περιοχή είπε ότι το νέο αυτό μέτωπο είναι γύρω στα 500 μέτρα. Οπως είπε, δεν κινδυνεύουν σπίτια, αλλά χαρακτήρισε "ανησυχητικό" το μέτωπο λόγω του μεγάλου μεγέθους του.

Νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής Δέση, στον Γέρακα, προκειμένου να μετακινηθούν προς το κέντρο του Γέρακα και τη λεωφόρο Μαραθώνος.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δέση_Γέρακα



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς κέντρο #Γέρακα και Λεωφόρο Μαραθώνος.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Οι φλόγες πέρασαν μέσα από το Αστεροσκοπείο Πεντέλης

Στον περίβολο του Αστεροσκοπείου εισήλθαν οι φλόγες, καίγοντας ανάμεσα σε πολύτιμα και πανάκριβα επιστημονικά όργανα.

Η πύρινη λαίλαπα έφτασε στην κορυφογραμμή της Πεντέλης, ενώ οι φλόγες έχουν καίνε εκτάσεις στα Άνω Βριλήσσια, την ίδια στιγμή που καίγονται σπίτια στη Νέα Πεντέλη, η οποία δόθηκε εντολή να εκκενωθεί προς Χαλάνδρι, όπως και ο Διόνυσος, οι κάτοικοι του οποίου καλούνται να μετακινηθούν προς Κηφισιά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Διόνυσος



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Θησέως προς #Κηφισιά.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Μήνυμα από το 112 εστάλη και στους κατοίκους της περιοχής Καλέτζι, στον Μαραθώνα, οι οποίοι καλούνται να μετακινηθούν προς Μαραθώνα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλέτζι #Μαραθώνα



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Λίμνης προς #Μαραθώνα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Το μέτωπο της φωτιάς έφτασε μέχρι τις Αφίδνες, κοντά στην Εθνική οδό, με την πυροσβεστική να κάνει λόγο για διάσπαρτες εστιες.

Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση από Νέα και Παλαιά Πεντέλη, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βριλησσίων και περιοχή Κρασά στα Βριλήσσια λόγω δασικής πυρκαγιάς. Αν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, απομακρυνθείτε προς Χαλάνδρι και Βριλήσσια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασικές πυρκαγιές στις περιοχές #Νέας_Πεντέλης #Παλαιάς_Πεντέλης #Πάτημα_Χαλανδρίου και #Πάτημα_Βριλησσίων



🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές αυτές απομακρυνθείτε προς #Χαλάνδρι και #Βριλήσσια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Πιο πριν εστάλη μήνυμα για εκκένωση από το Σπατατζίκι (Πευκόφυτο) Μαραθώνα προς Άγιο Στέφανο μέσω Λεωφ. Τραπεζούντος και από Νέα Πεντέλη προς Χαλάνδρι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σπατατζίκι (Πευκόφυτο) #Μαραθώνα



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σπατατζίκι (Πευκόφυτο) #Μαραθώνα, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Τραπεζούντος προς #Άγιο_Στέφανο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Το πρωί εστάλησαν μηνύματα για εκκένωση από την περιοχή Ερυθρός στη Νέα Μάκρη, το Σουφάνι Μαραθώνα, το Ντράφι, τη Διώνη, το Δασαμάρι, το Νταού Πεντέλης, την Καλλιτεχνούπολη και την Ανατολή στη Νέα Μάκρη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ερυθρός_Νέας_Μάκρης



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ερυθρός_Νέας_Μάκρης, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Μαραθώνος προς #Ραφήνα.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Έχουν εκκενωθεί το μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στην Ανατολή, η Ιερά Μονή Πεντέλης, το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Παράλληλα, από χθες το βράδυ έως σήμερα αστυνομικοί που συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής έχουν προχωρήσει σε πάνω από 250 απεγκλωβισμούς ατόμων από τις πληγείσες περιοχές της Αττικής.

Συνδρομή από την Κύπρο

Η Κύπρος ετοιμάζει πολυμελή αποστολή η οποία θα αναχωρήσει άμεσα για την Αθήνα προκειμένου να συνδράμει τις προσπάθειες των ελληνικών Αρχών ενάντια στις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Αττική.

Αποκαρδιωτική η εικόνα της φωτιάς από δορυφόρους της NASA λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι:

