Συνελήφθη 60χρονος με Διεθνές Ένταλμα σύλληψης στο Ηράκλειο

Στη σύλληψη ενός άνδρα 60 ετών προχώρησαν τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας 12-8-2024 αστυνομικοί του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Σε βάρος του 60χρονου είχε εκδοθεί Διεθνές Ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές του Βελγίου.

Το ένταλμα αφορούσε τα τα αδικήματα της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

