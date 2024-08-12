Σεισμοί στο Άγιο Όρος: Eπιφυλακτικοί οι επιστήμονες

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν οι επιστήμονες την σεισμική ακολουθία στην περιοχή του Αγίου Όρους, στη Χαλκιδική.

«Είμαστε επιφυλακτικοί γιατί η ακολουθία επιμένει εδώ και αρκετές εβδομάδες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σεισμολόγος, καθηγητής στο τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος.

Όπως επισήμανε, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την τεκτονική ταυτότητα της περιοχής και «δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας μεγαλύτερος σεισμός».

Νωρίτερα 4.26 και στις 4.39 το απόγευμα έγιναν δύο δονήσεις μεγέθους 4,1 και 4,2, οι οποίες έγιναν και ιδιαίτερα αισθητές και ακολούθησαν αρκετές ασθενέστερες.

