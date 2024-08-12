Φωτιά στην Τερψιθέα Άνω Γλυφάδα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 'Ανω Γλυφάδας προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην Τερψιθέα.
Ειδικότερα πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας στις εξής οδούς:
- Αγίου Νεκταρίου και Ηράκλειων Στηλών
- Αγίου Νεκταρίου και Μικράς Ασίας
- Τενέδου και Ήβης
Πηγή: skai.gr
