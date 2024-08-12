Λογαριασμός
Φωτιά στην Τερψιθέα- Άνω Γλυφάδα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας για τη φωτιά στην Τερψιθέα Άνω Γλυφάδα

Φωτιά στην Τερψιθέα Άνω Γλυφάδα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 'Ανω Γλυφάδας προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην Τερψιθέα.

Ειδικότερα πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας στις εξής οδούς:

- Αγίου Νεκταρίου και Ηράκλειων Στηλών

- Αγίου Νεκταρίου και Μικράς Ασίας

- Τενέδου και Ήβης

Πηγή: skai.gr

