Φωτιά στην Τερψιθέα Άνω Γλυφάδα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 'Ανω Γλυφάδας προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην Τερψιθέα.

Ειδικότερα πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας στις εξής οδούς:

- Αγίου Νεκταρίου και Ηράκλειων Στηλών

- Αγίου Νεκταρίου και Μικράς Ασίας

- Τενέδου και Ήβης

