Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη μεγάλη φωτιά στο Πάτημα Χαλανδρίου. Δημιουργώντας μια ανθρώπινη αλυσίδα απλοί πολίτες κρατούν χέρι-χέρι τη μάνικα στην κατάσβεση επιχείρησης.

Νεαροί εθελοντες-πολίτες θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους προσπάθησαν ηρωικά να περάσουν τη μάνικα πιο κοντά εντός επιχείρησης με οικοδομικά υλικά που παραδόθηκε στις φλόγες εντός 15 μόνο λεπτών. Από τα εύφλεκτα υλικά εντός της επιχείρησης ακούγονταν εκρήξεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.