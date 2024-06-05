Υπό μερικό έλεγχο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Τετάρτης βορειοδυτικά της Βαρυμπόμπης κοντά στη λεωφόρο Τατοΐου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:10, ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αναφορά ότι απειλείται κάποια κατοικία.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 1 πεζοπόρο τμήμα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει και συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Βαρυμπόμπη του δήμου Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 5, 2024

Φωτιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Δροσοπηγή

Νωρίτερα, φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Δροσοπηγή του Δήμου Ωρωπού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:15, ενώ μετά από περίπου μία ώρα οριοθετήθηκε και δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Δροσοπηγής.

Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν, επίσης, εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται, ότι αρχικά δόθηκε εντολή να τεθεί σε γενική επιφυλακή το προσωπικό του ΠΣ στην Αττική, απόφαση η οποία άλλαξε, θέτοντας το προσωπικό σε μερική επιφυλακή λόγω της συντονισμένης απόκρισης επίγειων δυνάμεων και εναέριων μέσων, που είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δροσοπηγή του δήμου Ωρωπού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 5, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.