Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τσακαίοι Καρύστου Ευβοίας, ενώ ήχησε και το 112, προειδοποιώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι δυνάμεις της οποίας παραμένουν στο σημείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τσακαίοι Καρύστου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες, οι φλόγες είναι στο νότιο τμήμα της περιοχής.

Το μήνυμα του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τσακαίοι της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2025





Πηγή: skai.gr

