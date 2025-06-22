Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια - Παραμένουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

UPDATE: 10:58
φωτιά

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τσακαίοι Καρύστου Ευβοίας, ενώ ήχησε και το 112, προειδοποιώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι δυνάμεις της οποίας παραμένουν στο σημείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. 

Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες, οι φλόγες είναι στο νότιο τμήμα της περιοχής. 

Το μήνυμα του 112:


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Εύβοια
