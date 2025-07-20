Λογαριασμός
Άλογο τραυμάτισε σοβαρά 20χρονο σε πανηγύρι στη Μυτιλήνη

Ο νεαρός μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Σοβαρός τραυματισμός νεαρού άνδρα σημειώθηκε σήμερα Κυριακή περί τις 6 το πρωί, στο πανηγύρι για τον Προφήτη Ηλία στο χωριό Πελόπη της βορειοανατολικής Λέσβου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος άνδρας περνώντας πίσω από το δικό του άλογο, το οποίο είχε δεμένο στην πλατεία του χωριού, δέχθηκε ισχυρό χτύπημα από αυτό στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

