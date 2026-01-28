Η «μικρή αποκλιμάκωση» που είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στη Μινεάπολη, μετά τον δεύτερο θάνατο αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη, μοιάζει μετέωρη μετά τη σκληρή φραστική επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά του δημάρχου της.

Η πόλη των περίπου 400.000 κατοίκων παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο το Σάββατο του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι, 37 ετών, από τα πυρά μελών της αστυνομίας συνόρων των ΗΠΑ (CBP) κατά τη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον των επιχειρήσεων για τη σύλληψη μεταναστών. Ο θάνατός του ακολούθησε αυτόν πριν από δυο εβδομάδες της Ρενέ Γκουντ, συνομήλικής του, από τα πυρά ενός πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην ίδια πόλη την 7η Ιανουαρίου.

Και ενώ η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση φαινόταν να επιθυμεί να κατευνάσει μια ασταθή κατάσταση, τόσο στην πόλη όσο και στους πολιτικούς κύκλους στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές σήμερα κατά του δημάρχου της Μινεάπολης.

Ο Τζέικομπ Φρέι είχε δηλώσει χθες στο X ότι «δεν εφαρμόζει και δεν θα εφαρμόσει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί μετανάστευσης».

I also made it clear that Minneapolis does not and will not enforce federal immigration laws, and that we will remain focused on keeping our neighbors and streets safe.



City leaders will continue to stay in conversation with Mr. Homan and his team. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 27, 2026

«Μπορεί κάποιος να του εξηγήσει παρακαλώ ότι αυτή η δήλωση αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση του νόμου και ότι ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ;» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Αλλά ο Φρέι συνέχισε αργότερα, τονίζοντας στο Χ: «Η δουλειά της αστυνομικής μας δύναμης είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών, όχι να επιβάλλει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί μετανάστευσης».

The job of our police is to keep people safe, not enforce fed immigration laws. I want them preventing homicides, not hunting down a working dad who contributes to MPLS & is from Ecuador. It’s similar to the policy your guy Rudy had in NYC. Everyone should feel safe calling 911. pic.twitter.com/4RKo3mmOW2 — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 28, 2026

Η κατάσταση που επικρατεί πλέον εξαιτίας των θανάτων των δύο Αμερικανών πολιτών, που έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στη χώρα, παρακολουθείται τώρα στενά από τους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

«Αυτό που είδα είναι προφανώς ανησυχητικό», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δύο ημέρες αφότου ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «ανησυχητικό το επίπεδο βίας» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

