Θεσσαλονίκη: Απολογείται αύριο ο 58χρονος ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε 46χρονο πεζό

Στον εισαγγελέα Σερρών θα οδηγηθεί ο άνδρας ο οποίος παρέσυρε με το ΙΧ που οδηγούσε τον άτυχο πεζό και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος

Στον εισαγγελέα Σερρών οδηγήθηκε σήμερα 58χρονος ο οποίος παρέσυρε με το ΙΧ που οδηγούσε 46χρονο και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην πόλη των Σερρών και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 46χρονος. Αρχικά διακομίστηκε στην νοσοκομείο των Σερρών και στη συνέχεια στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του είναι σταθερή. Ο 58χρονος συνελήφθη χθες Τρίτη και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αύριο θα απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές Σερρών και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

