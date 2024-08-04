Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 24χρονο διακινητή – Τους μετέφερε στην καρότσα αγροτικού

Οδηγός αγροτικού οχήματος συνελήφθη σε οικισμό της Μενεμένης, όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς να μεταφέρει παράνομα μετανάστες στην καρότσα του οχήματος .

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο περιπολίας τους σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης εντόπισαν χθες το πρωί το αγροτικό όχημα στην καρότσα του οποίου επέβαιναν τρία άτομα.

Σε έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι, πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς που δεν είχαν έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Ο 24χρονος αλλοδαπός οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ερευνούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αυτοκινήτου, καθώς διαπιστώθηκε ότι έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα, που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς για τις συνομιλίες του και χρηματικό ποσό.

Ο 24χρονος με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.