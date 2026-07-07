Υπό έλεγχο η φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης σε ξερά χόρτα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλαστηση στη θέση Τριάδιο του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης σήμερα (06 Ιουλίου 2026) περίπου στις 16:30. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε κατοικίες, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα έχει κατηγορία κινδύνου 3.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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