Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 23χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου.

Τη νεαρή γυναίκα, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, αναζητούσε η οικογένειά της, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου από μπαλκονόπορτα και την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο κλήθηκε από την πρώτη στιγμή ιατροδικαστικής που εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη εγκληματικής ενέργειας- κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώθηκε και κατά τη διαδικασία της νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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