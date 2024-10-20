Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στο ακρωτήριο Πράσο στη Σάμο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 18.10 σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή, γεγονός που δυσχαίρενε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά καίει έκταση κοντά στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής και ήταν ορατή από το Κουσάντασι, στα παράλια της Τουρκίας (κεντρική φωτογραφία από SamosVoice).

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, αυτή την στιγμή υπάρχουν μόνο καπνοί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν διαβροχή στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 14ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, εθελοντές και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και συνδράμει από αέρος ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

