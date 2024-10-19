Λογαριασμός
Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο ακρωτήριο Πράσο στη Σάμο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Η φωτιά είναι σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή στο ακρωτήριο Πράσο - Επιχειρούν πλέον πάνω από 50 πυροσβέστες, εθελοντές καθώς και o στρατός

Πυροσβεστική

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση στο ακρωτήριο Πράσο στη Σάμο όπου το απόγευμα ξέσπασε φωτιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 18.10 σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά καίει κοντά στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πλέον 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας χθες συνέδραμε από αέρος ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές καθώς και ο στρατός.

 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Σάμος
