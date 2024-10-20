Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα 20 Οκτωβρίου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα, Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024, χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 20 Οκτωβρίου

Σήμερα είναι των Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία, Αγίας Ενόης, Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος

Γιορτάζουν οι: Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία, Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα, Διάνα, Ντιάνα, Ενόη
Ματρώνα, Ματρόνα, Κερασιά, Κερασία. 

Επίσης, η 20η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης και Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Ανατολή ήλιου: 07:39 - Δύση ήλιου: 18:40

Σελήνη 18.1 ημερών

